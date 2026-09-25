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Искусственный интеллект ускорил поиск лекарств: изучено 336 соединений иридия

Служба новостей Автор статьи
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Учёные совершили прорыв в поиске новых методов лечения благодаря комбинации химии металлов и нейросетей. Группа из Имперского колледжа Лондона протестировала библиотеку из 336 иридиевых комплексов как потенциальные препараты двойного действия — против рака и инфекций.

Механизм действия основан на фотодинамической терапии: лекарство безопасно в темноте, но становится токсичным для клеток только после облучения светом определённой длины волны. Это позволяет точечно уничтожать очаги болезни.

Ключевым этапом стало использование машинного обучения. После проверки реальных образцов алгоритмы обработали базу из 200 тысяч цифровых соединений, чтобы предсказать лидеров без проведения долгих опытов in vitro. Авторы также зафиксировали способность некоторых веществ стимулировать иммунный ответ, однако до создания реального препарата предстоит долгий путь испытаний, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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