Не у нас

Россияне активнее заинтересовались изучением арабского языка

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Спрос россиян на материалы и приложения для изучения арабского языка заметно увеличился. Об этом сообщает RuStore.

С 1 января по 22 сентября 2026 года выручка Литрес от произведений категории «Арабский язык» оказалась на 40% выше, чем за такой же период 2025 года, а число загрузок соответствующих приложений в RuStore выросло в 2,5 раза.

Наибольший интерес к книгам об арабском языке был отмечен в январе и июле. У приложений максимальное число скачиваний пришлось на февраль и август. Авторы исследования связывают такую динамику с развитием культурных и деловых контактов со странами Ближнего Востока, а также с общей тенденцией к освоению редких и востребованных иностранных языков.

Первое место среди книг об изучении арабского языка по совокупной выручке в текстовом и звуковом форматах занял «Арабский язык! Большой понятный самоучитель. Всё подробно и „по полочкам“» Махмуда Азара. На второй позиции расположилась книга И. Д. Ибрагимова «Арабский язык. 150 диалогов», а третьей стала работа Елены Клевцовой «Учебник арабского языка. Часть 1. Арабская письменность, понятная каждому».

В RuStore пользователи чаще всего выбирали словари, приложения для тренировки грамматики и русско-арабские переводчики. В число наиболее востребованных вошли программа для освоения арабского алфавита «АлифБа», тренажёр «Арабский язык с нуля» и самоучитель Linguabox.

Статистика Литрес охватывает период с 1 января по 22 сентября 2026 года и сопоставляется с данными за те же даты 2025 года. При составлении книжного рейтинга учитывалась общая выручка от поштучных продаж, абонемента и подписки для текстовых и звуковых версий произведений. Показатели RuStore рассчитаны на основе количества загрузок приложений для освоения арабского языка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Интересное в Казани

22 часа назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани

москва тараканы

Технологии

день назад

Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года

Интересное в Казани

2 дня назад

Рецидив через 20 лет: ортодонт из Казани объяснила, почему после снятия брекетов зубы снова начинают разъезжаться

сборка душевой кабины цена в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

В России создали новый бронетягач с турелью для защиты от дронов

Технологии

23 часа назад

За интернет платите столько же, а Wi-Fi стал еле тянуть: 5 причин медленной домашней сети

Технологии

день назад

Телефон еще недавно держал заряд весь день, а теперь садится к обеду: какие настройки проверить

Технологии

день назад

РЖД тестируют первый путь для ВСМ на полигоне Саблино — Тосно

Не у нас

день назад

В Росводресурсах заявили о начале эпохи структурного дефицита воды в РФ
Технологии
2 часа назад

Корональная дыра не вызвала магнитную бурю на Земле

Корональная дыра не вызвала магнитную бурю на З...

Не у нас

59 минут назад

Мозг стареет двумя волнами: учёные назвали точные возрастные рубежи для нейронов

Полезное

день назад

Депутатом Госсовета Татарстана избран Фарид Абдулганиев

Технологии

час назад

Иркутские нейрохирурги удалили опухоль мозга с нейромониторингом

Не у нас

час назад

Недоношенность связали с низкой физической активностью в зрелом возрасте
Польза
19 минут назад

В Казани появилась новая точка туристических маршрутов по Татарстану

Технологии

час назад

Тысячи фотографий забили память телефона: как освободить гигабайты и ничего не потерять

Не у нас

2 часа назад

В Windows 7 нашли 30-секундное зависание из-за однотонной заливки

Не у нас

2 часа назад

Плющенко хочет увидеться с Малининым после телефонного разговора год назад
Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи с...
Интересное в Казани
4 дня назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска