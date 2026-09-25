Россияне активнее заинтересовались изучением арабского языка

Спрос россиян на материалы и приложения для изучения арабского языка заметно увеличился. Об этом сообщает RuStore.

С 1 января по 22 сентября 2026 года выручка Литрес от произведений категории «Арабский язык» оказалась на 40% выше, чем за такой же период 2025 года, а число загрузок соответствующих приложений в RuStore выросло в 2,5 раза.

Наибольший интерес к книгам об арабском языке был отмечен в январе и июле. У приложений максимальное число скачиваний пришлось на февраль и август. Авторы исследования связывают такую динамику с развитием культурных и деловых контактов со странами Ближнего Востока, а также с общей тенденцией к освоению редких и востребованных иностранных языков.

Первое место среди книг об изучении арабского языка по совокупной выручке в текстовом и звуковом форматах занял «Арабский язык! Большой понятный самоучитель. Всё подробно и „по полочкам“» Махмуда Азара. На второй позиции расположилась книга И. Д. Ибрагимова «Арабский язык. 150 диалогов», а третьей стала работа Елены Клевцовой «Учебник арабского языка. Часть 1. Арабская письменность, понятная каждому».

В RuStore пользователи чаще всего выбирали словари, приложения для тренировки грамматики и русско-арабские переводчики. В число наиболее востребованных вошли программа для освоения арабского алфавита «АлифБа», тренажёр «Арабский язык с нуля» и самоучитель Linguabox.

Статистика Литрес охватывает период с 1 января по 22 сентября 2026 года и сопоставляется с данными за те же даты 2025 года. При составлении книжного рейтинга учитывалась общая выручка от поштучных продаж, абонемента и подписки для текстовых и звуковых версий произведений. Показатели RuStore рассчитаны на основе количества загрузок приложений для освоения арабского языка.