Новости Казани

В Казани частота отключений электроэнергии снизилась на 26,8%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Жители Казани стали реже сталкиваться с отключе...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани за первые шесть месяцев 2026 года средняя продолжительность отключений электроэнергии уменьшилась на 25,7%, а их частота — на 26,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана при содействии пресс-службы АО «Сетевая компания».

В Доме Правительства Татарстана прошло заседание Совета директоров АО «Сетевая компания». Его провел Премьер-министр республики Алексей Песошин. Участники обсудили надежность электроснабжения, производственные и финансово-экономические итоги, а также выполнение плана капитального строительства за первое полугодие 2026 года.

Совету директоров представили динамику показателей надежности. Для снижения технологических нарушений с прекращением подачи электроэнергии компания внедряет секционирующие устройства, датчики коротких замыканий и автоматику восстановления сети в Казани. Также проводятся работы под напряжением. Благодаря автоматическому восстановлению сети в столице республики средние продолжительность и частота отключений за полугодие стали меньше.

За шесть месяцев 2026 года объем услуг по передаче электроэнергии потребителям Татарстана составил 14,2 млрд кВт·ч. Потребление в ОЭС Средней Волги достигло 58,6 млрд кВт·ч, что на 1,4% больше, чем годом ранее. На Татарстан пришлось 32,4% — наибольшая доля среди регионов объединенной энергосистемы, рост к 2025 году составил 3,5%. Экономия электроэнергии при передаче за полугодие составила около 12 млн кВт·ч.

За это же время заключен 7 071 договор на технологическое присоединение, исполнено 5 915. Максимальная мощность по заключенным договорам — 644 МВт, по исполненным — 216 МВт. Объем освоенных капитальных вложений достиг 6,3 млрд рублей без НДС. В эксплуатацию ввели 6 215 объектов электросетевого хозяйства, 268 км линий электропередачи и 47 МВт трансформаторной мощности. В планах на 2026 год — реконструкция подстанций 500 кВ «Бугульма», 220 кВ «Тойма-2», 110 кВ «Северная» и «Пестрецы», а также КВЛ 110 кВ «Магистральная – Восточная».

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