Новости Татарстана

Потребкооперация Татарстана: Минниханов встретился с главой Центросоюза

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Рустам Минниханов принял в Доме правительства председателя Совета Центросоюза России Дмитрия Зубова. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана. На встрече речь шла о том, как сегодня работает потребкооперация и какие совместные проекты стороны могут запустить в дальнейшем.

Отдельное внимание уделили поддержке торговли на селе. Обсуждалось, как обеспечить жителей необходимыми товарами и услугами, а также развитие торговой инфраструктуры в сельской местности. Эти вопросы стали одними из главных в диалоге.

Кроме того, ранее Минстрой России и Татарстан подписали меморандум о модернизации ЖКХ. Соглашение предусматривает масштабное обновление жилищно-коммунального комплекса республики до 2031 года.

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