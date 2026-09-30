Потребкооперация Татарстана: Минниханов встретился с главой Центросоюза

Рустам Минниханов принял в Доме правительства председателя Совета Центросоюза России Дмитрия Зубова. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана. На встрече речь шла о том, как сегодня работает потребкооперация и какие совместные проекты стороны могут запустить в дальнейшем.

Отдельное внимание уделили поддержке торговли на селе. Обсуждалось, как обеспечить жителей необходимыми товарами и услугами, а также развитие торговой инфраструктуры в сельской местности. Эти вопросы стали одними из главных в диалоге.

Кроме того, ранее Минстрой России и Татарстан подписали меморандум о модернизации ЖКХ. Соглашение предусматривает масштабное обновление жилищно-коммунального комплекса республики до 2031 года.