Технологии

Bose выпустила проводные наушники Noise Cancelling Wired Earbuds

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Bose выпустила проводные наушники Bose Noise Cancelling Wired Earbuds. Модель появилась на фоне растущего спроса на такой формат: продажи проводных наушников прибавили 10% во второй половине 2025 года и ещё 20% в начале 2026-го. Об этом сообщила Wired.

Рост популярности связывают в первую очередь с молодёжью — проводные вкладыши всё чаще замечают у знаменитостей, а некоторые молодые исполнители посвящают им песни. Президент Bose по потребительской аудиотехнике Raza Haider заметил тенденцию после того, как в прошлом году отвозил своего подростка в колледж и увидел, насколько распространены такие наушники. От первоначальной идеи до готового изделия, по его словам, прошло около восьми-девяти месяцев — для Bose это заметно быстрее обычных сроков подготовки аудиопродуктов. Компания хочет сделать производство более оперативным, чтобы ускорять выпуск новых устройств, обновлений и совместных проектов.

Первые впечатления от новинки положительные, хотя тестирование заняло всего четыре дня, а само устройство было поздним прототипом, а не окончательной версией. Проводная конструкция не требует зарядки, приложения или Bluetooth, а задержка звука не мешает смотреть видео и играть. По качеству звучания и работе активного шумоподавления наушники превосходят более доступные проводные модели, включая Apple EarPods: низкие, средние и высокие частоты звучат разборчиво, а шумоподавление позволяет слушать музыку на комфортной громкости в поездках и кафе.

Центральный блок управления получился тяжеловатым. На нём расположены кнопки увеличения и уменьшения громкости и клавиша воспроизведения, паузы и переключения режима шумоподавления. Блок тянет кабель вниз и создаёт дополнительное натяжение, поэтому наушники ощущаются в ушах сильнее, чем беспроводные. Сам кабель выглядит прочным и качественным, но в комплектном мягком чехле легко запутывается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь

Гид по Казани

день назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

дезинсекция люберцы

Технологии

день назад

Телефон перестал автоматически подключаться к домашнему Wi-Fi: 4 настройки, которые могли сбиться

Технологии

17 часов назад

Нацбанк Казахстана решает вопрос отсутствия страны в PS Store и Microsoft Store

маникюр омбре с серебром фото

Технологии

день назад

Windows Latest показал, как удалить скрытые миниатюры в Windows

Технологии

день назад

Samsung начала продавать Galaxy A07s и A08 без зарядки в комплекте

Не у нас

20 часов назад

Верующим перечислили причины, по которым Господь забирает душу

Технологии

день назад

Зарядка то начинается, то прекращается каждые несколько секунд: где искать плохой контакт
Новости Татарстана
36 минут назад

В среду татарстанцев ждут заморозки ночью и до плюс 20 днем

В среду в Татарстане ожидаются заморозки ночью ...

Технологии

11 минут назад

Телефон звонит слишком тихо, хотя громкость на максимуме: какая настройка может мешать

Гид по Казани

день назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

Технологии

22 минуты назад

Полимерные двигатели для БПЛА снизят стоимость дронов на 15–25%

Технологии

час назад

Bose выпустила проводные наушники Noise Cancelling Wired Earbuds
В Казани частота отключений электроэнергии сниз...
Новости Казани
7 часов назад

В Казани частота отключений электроэнергии снизилась на 26,8%

Технологии

3 часа назад

Смартфон вибрирует, но уведомлений на экране нет: откуда берутся «призрачные» сигналы

Новости Татарстана

4 часа назад

Потребкооперация Татарстана: Минниханов встретился с главой Центросоюза

Технологии

6 часов назад

Телефон стал сам открывать рекламу поверх приложений: какую программу проверить первой
Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам
Гид по Казани
6 дней назад

Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам