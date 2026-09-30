Bose выпустила проводные наушники Noise Cancelling Wired Earbuds

Bose выпустила проводные наушники Bose Noise Cancelling Wired Earbuds. Модель появилась на фоне растущего спроса на такой формат: продажи проводных наушников прибавили 10% во второй половине 2025 года и ещё 20% в начале 2026-го. Об этом сообщила Wired.

Рост популярности связывают в первую очередь с молодёжью — проводные вкладыши всё чаще замечают у знаменитостей, а некоторые молодые исполнители посвящают им песни. Президент Bose по потребительской аудиотехнике Raza Haider заметил тенденцию после того, как в прошлом году отвозил своего подростка в колледж и увидел, насколько распространены такие наушники. От первоначальной идеи до готового изделия, по его словам, прошло около восьми-девяти месяцев — для Bose это заметно быстрее обычных сроков подготовки аудиопродуктов. Компания хочет сделать производство более оперативным, чтобы ускорять выпуск новых устройств, обновлений и совместных проектов.

Первые впечатления от новинки положительные, хотя тестирование заняло всего четыре дня, а само устройство было поздним прототипом, а не окончательной версией. Проводная конструкция не требует зарядки, приложения или Bluetooth, а задержка звука не мешает смотреть видео и играть. По качеству звучания и работе активного шумоподавления наушники превосходят более доступные проводные модели, включая Apple EarPods: низкие, средние и высокие частоты звучат разборчиво, а шумоподавление позволяет слушать музыку на комфортной громкости в поездках и кафе.

Центральный блок управления получился тяжеловатым. На нём расположены кнопки увеличения и уменьшения громкости и клавиша воспроизведения, паузы и переключения режима шумоподавления. Блок тянет кабель вниз и создаёт дополнительное натяжение, поэтому наушники ощущаются в ушах сильнее, чем беспроводные. Сам кабель выглядит прочным и качественным, но в комплектном мягком чехле легко запутывается.