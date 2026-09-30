В среду татарстанцев ждут заморозки ночью и до плюс 20 днем

В среду в Татарстане облачность будет переменной, а заметных осадков не прогнозируют. О рисках на дорогах из-за ночного холода предупредили в Госавтоинспекции Татарстана. Ночью ветер останется неустойчивым, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Днем направление поменяется на северо-западное, а скорость вырастет до 6–11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет держаться в пределах плюс 5 – плюс 10 градусов. На востоке республики, а также местами в южных районах похолодает до 0 – плюс 5. В отдельных точках в воздухе и у земли не исключены заморозки до минус 2 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 15 – плюс 20.

Ночной холод способен спровоцировать гололедицу на трассах. В Госавтоинспекции напомнили, что в таких условиях растет вероятность заносов и аварий. Особенно опасны утренние часы, когда наледь на покрытии плохо заметна.

Водителям рекомендуют держать дистанцию, не делать резких маневров и заранее сбрасывать скорость. Пешеходам тоже стоит быть внимательными, прежде всего в утреннее время.