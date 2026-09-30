Полимерные двигатели для БПЛА снизят стоимость дронов на 15–25%

Российские инженеры при поддержке Национальной технологической инициативы разработали линейку лёгких двухтактных двигателей для беспилотных летательных аппаратов. В моторах используются детали из высокотемпературных полимерных композитов.

По оценке авторов технологии, доля стоимости двигателя в БПЛА составляет в среднем 30–40%. Новый способ производства снизит цену мотора более чем вдвое — до менее 15% от общей стоимости беспилотника, а общие затраты на его выпуск потенциально упадут примерно на 15–25%.

Часть компонентов изготавливают литьём под давлением и методом FDM-печати вместо трудоёмкой обработки алюминия, наиболее нагруженные детали при этом остаются металлическими. Полимерные элементы прошли испытания на тепловые и вибрационные нагрузки, а также лётные и ресурсные тесты.

Инженеры также создали электронную систему впрыска топлива, интегрируемую с автопилотом: по данным разработчиков, она экономит от 10 до 40% топлива и обеспечивает стабильную работу двигателя при изменении температуры, влажности и давления. К 2026 году проект вышел на высокий уровень технологической готовности — TRL 8; созданы двигатели мощностью 5, 12 и 24 л.с., а следующим этапом станет серийный выпуск десятков тысяч моторов в месяц. Об этом сообщается в эксклюзивном материале «Известий».