Смартфон заряжается всю ночь, но утром показывает меньше 100%: почему заряд мог остановиться

Вечером телефон подключили к розетке, утром сняли с зарядки — а на экране 80, 85 или 90%. Если такое повторяется несколько ночей подряд, это еще не означает, что аккумулятор начал выходить из строя.

Современные смартфоны могут специально ограничивать заряд или откладывать его завершение. Но есть и другие причины: нагрев, неисправный кабель или плохой контакт в разъеме.

Сначала проверьте защиту аккумулятора

На многих смартфонах есть оптимизированная зарядка или ограничение максимального уровня заряда. В зависимости от модели и версии системы предел может составлять, например, 80%, 85%, 90% или другое значение.

Ищите соответствующий пункт в настройках аккумулятора. На iPhone параметры находятся в разделе батареи, а на Android название и расположение функции зависят от производителя.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если телефон каждое утро останавливается ровно на одном и том же проценте, я бы первым делом искал установленный лимит зарядки. Для программного ограничения такая повторяемость гораздо характернее, чем случайные 82%, 76% и 91% в разные дни».

Телефон мог перегреться

При повышенной температуре система способна временно замедлить или приостановить зарядку для защиты аккумулятора. Такое бывает, если смартфон лежит под одеялом, подушкой или на другой поверхности, мешающей отводу тепла.

На ночь телефон лучше оставлять на открытой твердой поверхности. Накрывать его во время зарядки не стоит.

Проверьте кабель и разъем

Если заряд останавливается каждый раз на разных значениях, попробуйте другой заведомо исправный совместимый кабель и адаптер. Проверьте, плотно ли штекер держится в разъеме.

Периодическое исчезновение значка зарядки может указывать на поврежденный кабель, загрязнение или износ разъема. Чистить порт иголкой и другими металлическими предметами нельзя.

Если установленного лимита нет, телефон не перегревается, а зарядка продолжает регулярно обрываться с разными кабелями и адаптерами, устройство стоит показать специалисту. Особенно если появились сильный нагрев, резкие скачки процентов или вздутие корпуса.

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