МВД предупредило о применении ИИ для фишинга и поддельных сайтов

Мошенники используют искусственный интеллект для фишинговых атак и создания поддельных интернет-ресурсов. Об этом 26 сентября заявил первый заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин в беседе с ТАСС.

Большие языковые модели, по его словам, анализируют цифровой след жертвы и генерируют письма в корпоративном стиле, адресованные конкретному человеку. Тот же генератор контента на основе ИИ помогает злоумышленникам делать копии страниц авторизации популярных компаний и различных сервисов.

ИИ применяют и для подготовки компрометирующих материалов, которыми затем шантажируют людей, требуя деньги за отказ от их распространения. Нейросети могут использоваться неопытными злоумышленниками и для создания вредоносного программного обеспечения — от отдельных фрагментов кода до готовых вирусных скриптов на разных языках программирования, однако такие случаи пока остаются единичными.

Ранее, 12 сентября, в пресс-службе МВД России сообщили, что мошенники начали применять ИИ для создания поддельных фото и видео с жертвами и последующего шантажа, а также предупредили о распространении дипфейков с участием чиновников, сотрудников финансовых организаций, педагогов и популярных блогеров.