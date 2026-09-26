Новости Казани

Троллейбус КАМАЗа месяц обкатывали на казанских маршрутах

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казани закончилась опытная эксплуатация нового низкопольного троллейбуса «КАМАЗ-62825». Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс». Машину обкатывали на маршрутах №1, 5 и 8.

За месяц тестов большинство пассажиров оценили комфорт салона, удобство посадки и современный дизайн троллейбуса. Однако без замечаний не обошлось: специалисты выявили ряд недоработок и передали их производителю. Там, по словам представителей предприятия, пообещали оперативную обратную связь и готовность к доработкам.

В «Метроэлектротрансе» заверили, что продолжают внимательно изучать предложения разных производителей. Цель — сделать городской электрический транспорт Казани еще более удобным, экологичным и современным.

Троллейбус передали столице Татарстана в конце июля. Он может работать и под контактной сетью, и без нее: запас автономного хода — до 30 километров. Аккумуляторная батарея емкостью около 95 кВт·ч заряжается от сети примерно за полчаса.

Максимальная скорость машины — 70 км/ч. Салон рассчитан на 85 пассажиров, из них 34 места — сидячие.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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