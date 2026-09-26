В Китае вышли планшеты Xiaomi Pad 9 и Pad 9 Pro от 2999 юаней

Xiaomi выпустила в Китае планшеты Pad 9 и Pad 9 Pro — младшая модель стартует от 2999 юаней (около 447 долларов), старшая от 3799 юаней (около 566 долларов). О выпуске сообщила Gizmochina.

Pad 9 получил 11,2-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 3,2K, адаптивной частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит; экран охватывает DCI-P3, поддерживает 12-битную цветопередачу и имеет сертификаты низкого синего света и отсутствия мерцания. Процессор — Snapdragon 8s Gen 4, тот же чип, что и в Pad 8, а батарея на 9720 мА·ч с зарядкой 45 Вт обеспечивает до 14,5 часа просмотра коротких видео или 20 часов онлайн-совещаний. Толщина планшета — 5,75 мм, масса — 485 граммов, среди особенностей — четыре динамика с Dolby Atmos, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и камеры на 50 и 13 Мп; доступны персиково-розовый, елово-зелёный, чёрный и серебристый цвета, работает устройство на HyperOS 4.

Старшая модель Pad 9 Pro оснащена 12,5-дюймовым ЖК-экраном с 3,2K, 144 Гц, P3 и пиковой яркостью 1000 нит, затемнением DC на полной яркости и сертификатом TÜV Rheinland. Внутри — Snapdragon 8 Elite Gen 5, набравший более 3,4 млн баллов в AnTuTu, и графитовое охлаждение площадью свыше 22 000 мм². Батарея выросла до 11 000 мА·ч против 9200 у Pad 8 Pro, зарядка — 67 Вт, обратная — 22,5 Вт, динамиков стало шесть вместо четырёх, добавлен массив из четырёх микрофонов; толщина — 5,8 мм, вес — 580 граммов, поддерживаются стилус Xiaomi Focus Stylus Pro, клавиатура и приложения уровня ПК WPS и CapCut Pro.

В версии 8/128 ГБ Pad 9 Pro дороже младшей модели на 800 юаней (около 119 долларов), а Soft Light Edition добавляет 200 юаней (около 30 долларов); полный разброс цен — от 2999 до 3799 юаней (447–566 долларов) у Pad 9 и от 3799 до 4999 юаней (566–745 долларов) у Pad 9 Pro. Кроме того, интернет-газета «ЖУК» сообщала, что в Китае выпущен планшет X11A под брендом Erazer на Android 15 — это 10,95-дюймовый In-Cell экран с разрешением 1920 × 1200 пикселей, соотношением 16:10 и яркостью до 300 нит.