Телефон показывает неправильное время: почему автоматическая настройка иногда дает сбой

На смартфоне неожиданно появляются лишние полчаса или час, хотя вручную время никто не менял. Из-за этого могут сдвинуться будильники и события календаря, а некоторые приложения начинают показывать странное время сообщений.

Обычно смартфон получает дату, время и часовой пояс автоматически. Если ошибается источник данных или неверно определяется часовой пояс, часы тоже могут сбиться.

Проверьте автоматическое время и часовой пояс

На Android нужные параметры обычно находятся в настройках даты и времени, но путь зависит от производителя. Проверьте автоматическую установку времени и отдельно автоматический выбор часового пояса.

На iPhone откройте «Настройки» → «Основные» → «Дата и время» и проверьте функцию автоматической установки.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если часы ошибаются ровно на один или несколько часов, я бы сначала смотрел не на само время, а на выбранный часовой пояс. Такая разница часто указывает именно на него».

Ошибка может появиться после поездки

После перелета или пересечения границы смартфон должен перейти на местное время, но это происходит не всегда сразу. Телефон может некоторое время сохранять прежний часовой пояс или неверно определить новый.

Попробуйте включить и выключить авиарежим. Если это не помогло, перезагрузите смартфон и снова проверьте автоматические параметры.

Геолокация тоже может иметь значение

На некоторых устройствах определение часового пояса может зависеть в том числе от служб геолокации и системных настроек. Если доступ к местоположению сильно ограничен, автоматическая смена часового пояса в поездке иногда работает не так, как ожидается.

При этом постоянно держать все приложения с доступом к геолокации не требуется — достаточно проверить системные разрешения, связанные с определением часового пояса.

Если автоматическая настройка продолжает выбирать неправильное время, можно временно задать часовой пояс вручную. Но если дата и часы регулярно сбрасываются сами даже после перезагрузки и обновления системы, проблему стоит проверить глубже — особенно если одновременно появились другие системные сбои.

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