На пляжах Окинавы нашли сросшийся с кораллами расплавленный пластик

Исследователи обнаружили на японских пляжах ранее не описанный вариант соединения пластиковых отходов с природным материалом. Расплавленный пластик проник в коралловые фрагменты и образовал с ними единое целое. Новый материал получил название «пластикоралл» (plasticoral). О находке сообщает Wired со ссылкой на исследование.

Образцы собрали во время изучения берегов островов Рюкю. На белых коралловых обломках специалисты увидели яркие цветные участки. Материал исследовали с помощью спектроскопии и микрокомпьютерной томографии.

Анализ установил, что включения состоят из полимеров, встречающихся в обычных бытовых пластиковых изделиях. Томография показала проникновение расплавленного материала в поры кораллов. После этого компоненты настолько прочно соединились, что разделить их невозможно.

Коралловые обломки, оказавшиеся на берегу, уже не являются живыми организмами. Однако после возвращения в море они могут использоваться как основа для поселения новых кораллов. Их поверхность также создаёт небольшие укрытия для морских животных.

Поэтому исследователей интересует возможное воздействие пластикорала на живые коралловые сообщества. Предыдущие работы указывали, что некоторые компоненты пластика способны подавлять размножение кораллов, а пластиковые частицы могут переносить болезнетворные микроорганизмы.

Пока специалисты не определили, каким именно образом произошло сплавление. Нагрев океана сам по себе недостаточен для плавления пластика. Не исключается воздействие ультрафиолета, однако наиболее вероятным источником высокой температуры учёные считают костры.

В частности, один из образцов обнаружили возле места, где на пляже Чушу ранее разводили костёр. Предполагается, что именно огонь мог расплавить оказавшийся на берегу пластик и привести к его соединению с коралловым фрагментом, сообщает samaraonline24.ru.