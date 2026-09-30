Электроэнергия подорожает с 1 июля 2027 года: ФАС назвала предельные тарифы

Индексация платы за электроэнергию запланирована на 1 июля 2027 года, до этого времени продолжат действовать текущие расценки. Предельные уровни тарифов на 2027 год рассчитала Федеральная антимонопольная служба.

Разброс стоимости по регионам окажется заметным. Самый высокий тариф ожидается на Чукотке — 14,68 рубля за кВт·ч. Далее следуют Якутия (12,49 рубля), Подмосковье (10,66 рубля), Камчатка (10,39 рубля) и Москва (10,18 рубля).

Наименьшая стоимость электроэнергии будет в Иркутской области — 2,39 рубля за кВт·ч. Также низкие тарифы установлены в Хакасии (4,18 рубля), ЛНР (4,27 рубля), ДНР (4,30 рубля) и Херсонской области (4,84 рубля).

Как уточнили в ФАС, расчеты произведены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период до 2028 года. Информацию об этом приводит «Российская газета».