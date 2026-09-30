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Век служения Родине — ДОСААФ Татарстана исполняется 100 лет

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10 февраля 2027 года ДОСААФ Республики Татарстан отметит 100-летний юбилей. За век организация прошла путь от первых военно-учебных пунктов и Казанского аэроклуба до подготовки специалистов для Вооружённых Сил, поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции и помощи ветеранам. Главная задача остаётся прежней — давать людям знания, дисциплину и практические навыки, необходимые для защиты страны.

История оборонного общества республики началась 10 февраля 1927 года, когда был создан ОСОАВИАХИМ Татарской АССР. К началу Великой Отечественной войны в Татарстане работали военно-учебные пункты, аэроклубы и школы технической подготовки. В 1941–1945 годах обучение в системе ОСОАВИАХИМа Татарии прошли 163 685 человек по 36 специальностям. В первые две недели войны на фронт ушли более 36 тысяч членов общества.

Подготовленные в республике лётчики, парашютисты, связисты, водители, снайперы, пулемётчики, мотористы и санитарные специалисты внесли свой вклад в Победу. Среди воспитанников Казанского аэроклуба был Михаил Девятаев. 8 февраля 1945 года будущий Герой Советского Союза вместе с группой советских военнопленных совершил побег с немецкого полигона на захваченном самолёте.

Сегодня в структуру ДОСААФ Татарстана входят 24 местные организации, 11 автомобильных и технических школ и четыре спортивно-технических клуба. По поручению Раиса Республики Татарстан организация участвует в обеспечении подразделений, в которых служат жители республики.

В зону СВО уже направлены 32 конвоя, отправка 33-го запланирована на октябрь. По заявкам военнослужащих ДОСААФ закупает и доставляет технику, генераторы, ремонтные инструменты, маскировочные сети, одежду, медикаменты и продукты. Помощь получают подразделения «Алга», «Тимер» и «Батыр», танковый батальон имени Героя России Дамира Исламова и артиллерийское подразделение имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.

С 1 августа 2024 года по 29 апреля 2025 года на базе ДОСААФ Татарстана подготовили 720 контрактников в составе 28 групп. Ветераны СВО участвовали в проведении занятий по огневой и тактико-специальной подготовке, тактической медицине и управлению беспилотными летательными аппаратами.

На начало третьего квартала 2026 года помощь ДОСААФ получили 76 участников СВО и 152 члена их семей. Организация помогает с обучением, поездками в медицинские учреждения, доставкой стройматериалов, бытовыми вопросами и восстановлением документов. По направлению фонда «Защитники Отечества» ветераны также осваивают автомобили с ручным управлением: в 2025 году обучение прошли 39 человек, за восемь месяцев 2026 года — ещё 33.

Продолжается подготовка по военно-учётным специальностям. За 2024–2025 годы подготовили 1 017 специалистов, включая 969 водителей категории «С». За последние пять лет обучение прошли 4 506 человек, из них 4 340 получили подготовку водителя категории «С».

ДОСААФ также проводит уроки мужества, встречи с ветеранами, соревнования и практические занятия. В 2025 году состоялось 617 мероприятий — 330 патриотических и 287 спортивных, их участниками стали более 8 тысяч человек.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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