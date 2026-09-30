Не у нас

Ученые выяснили, что каждый восьмой случай рака связан с инфекциями

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Инфекции стали фактором примерно 2,3 млн новых случаев рака в мире в 2024 году. Это около 12% от общего числа онкологических диагнозов. Такие результаты опубликованы 29 сентября в журнале The Lancet Oncology.

Учёные под руководством онкоэпидемиолога Харриет Рамгей выделили пять основных возбудителей, на которые приходится большая часть инфекционно связанных онкологических заболеваний.

Наибольший показатель отмечен для бактерии Helicobacter pylori — около 760 тысяч случаев. Практически столько же приходится на вирус папилломы человека (ВПЧ) — примерно 750 тысяч.

Около 2% всех случаев рака связаны с вирусом гепатита B. Вирус Эпштейна — Барр составляет примерно 1%, а на гепатит C приходится менее 1%.

Исследователи отмечают, что многие виды рака, связанные с инфекциями, поддаются профилактике. Для защиты от ВПЧ и гепатита B используются вакцины. Helicobacter pylori можно выявить и устранить с помощью антибиотиков, а гепатит C лечат противовирусными препаратами.

Согласно данным Минздрава, в России онкологические заболевания немного чаще диагностируют у женщин. При этом структура распространённых видов рака различается: у мужчин одним из наиболее частых является рак предстательной железы, а у женщин — рак молочной железы, сообщает samaraonline24.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

8 часов назад

Прошли срочные переговоры главы федерации футбола Португалии с Роналду

Технологии

день назад

Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь

уничтожение клопов жуковский

Технологии

19 часов назад

Владельцы iPhone в России обошли ограничение 5G через профиль Vodafone

Гид по Казани

2 дня назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

спальни в стиле неоклассика фото

Технологии

15 часов назад

Телефон стал сам открывать рекламу поверх приложений: какую программу проверить первой

Технологии

9 часов назад

Телефон звонит слишком тихо, хотя громкость на максимуме: какая настройка может мешать

Технологии

день назад

Телефон перестал автоматически подключаться к домашнему Wi-Fi: 4 настройки, которые могли сбиться

Технологии

день назад

Нацбанк Казахстана решает вопрос отсутствия страны в PS Store и Microsoft Store
Экономика
час назад

Электроэнергия подорожает с 1 июля 2027 года: ФАС назвала предельные тарифы

ФАС рассчитала предельные тарифы на электроэнер...

Технологии

38 минут назад

Телефон показывает неправильное время: почему автоматическая настройка иногда дает сбой

Технологии

час назад

OpenAI представила GPT-6.1 Sol: цены в пять раз ниже, чем у GPT-6 Astra

Технологии

3 часа назад

Смартфон перестал показывать уведомления на заблокированном экране: где они могли отключиться

Новости Татарстана

4 часа назад

Коммуналка в Нижнекамске подорожает на 20% с октября 2026 года
Дандамаев: поддельное приложение АЗС заражает с...
Технологии
час назад

Дандамаев: поддельное приложение АЗС заражает смартфоны и крадёт деньги

Польза

4 часа назад

Век служения Родине — ДОСААФ Татарстана исполняется 100 лет

Технологии

4 часа назад

В Windows 11 фоновые службы расходуют ресурсы — How-To Geek советует отключить

Новости Татарстана

4 часа назад

Пять лет строгого режима назначили экс-главе исполкома Актанышского района
Одна стройка — пять официальных нарушений: что ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани