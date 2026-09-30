Ученые выяснили, что каждый восьмой случай рака связан с инфекциями

Инфекции стали фактором примерно 2,3 млн новых случаев рака в мире в 2024 году. Это около 12% от общего числа онкологических диагнозов. Такие результаты опубликованы 29 сентября в журнале The Lancet Oncology.

Учёные под руководством онкоэпидемиолога Харриет Рамгей выделили пять основных возбудителей, на которые приходится большая часть инфекционно связанных онкологических заболеваний.

Наибольший показатель отмечен для бактерии Helicobacter pylori — около 760 тысяч случаев. Практически столько же приходится на вирус папилломы человека (ВПЧ) — примерно 750 тысяч.

Около 2% всех случаев рака связаны с вирусом гепатита B. Вирус Эпштейна — Барр составляет примерно 1%, а на гепатит C приходится менее 1%.

Исследователи отмечают, что многие виды рака, связанные с инфекциями, поддаются профилактике. Для защиты от ВПЧ и гепатита B используются вакцины. Helicobacter pylori можно выявить и устранить с помощью антибиотиков, а гепатит C лечат противовирусными препаратами.

Согласно данным Минздрава, в России онкологические заболевания немного чаще диагностируют у женщин. При этом структура распространённых видов рака различается: у мужчин одним из наиболее частых является рак предстательной железы, а у женщин — рак молочной железы, сообщает samaraonline24.ru.