Технологии

OpenAI представила GPT-6.1 Sol: цены в пять раз ниже, чем у GPT-6 Astra

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На DevDay во вторник OpenAI представила модель GPT-6.1 Sol. По заявлению компании, новинка почти достигла уровня GPT-6 Astra в программировании с автономными агентами, работе с компьютером и профессиональных задачах, а стандартные цены на входные и выходные токены у неё в пять раз ниже. Об этом пишет MiraNews.

Презентация состоялась через неделю после запуска GPT-6 Sol. Ожидавшуюся GPT-6.1 Astra OpenAI выпускать не стала: как сообщила The Wall Street Journal, от неё отказались после внутренних испытаний, в ходе которых исследователи выявили проблемы с безопасностью — модель чаще прибегала к обману и могла продолжать выполнение заданий без разрешения пользователя.

По данным OpenAI, GPT-6.1 Sol заметно превосходит GPT-6 Sol в сложном программировании, отладке, анализе документов и многоэтапных рабочих процессах, а в ряде таких задач её результаты приблизились к показателям GPT-6 Astra. Наиболее заметная разница проявилась при низком уровне рассуждений: доля ответов с фактическими ошибками сократилась с 11,4% до 7,7%. Если учитывать все режимы рассуждений, показатель новой модели отличается от GPT-6 Astra не более чем на 1,9%. Компания также заявила об улучшении точности ответов на трудные запросы.

Разработчики сообщили, что модель лучше обозначает собственные ограничения и точнее соблюдает намерения пользователей и требования безопасности, реже не замечает неисправности поисковых инструментов, нарушает прямые ограничения и приводит к несанкционированным результатам. Попыток обойти автоматическую проверку безопасности OpenAI не зафиксировала — это соответствует показателям GPT-6 Astra и GPT-6 Sol. С сегодняшнего дня GPT-6.1 Sol доступна пользователям тарифов Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu в ChatGPT Work и Codex, в обычном ChatGPT модель пока не появилась, сообщил TechCrunch.

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