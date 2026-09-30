Дандамаев: поддельное приложение АЗС заражает смартфоны и крадёт деньги

Вредоносный APK-файл, который мошенники выдают за приложение крупной нефтегазовой компании с бонусами на заправку, может оставить водителей без денег. Об этом 360.ru рассказал белый хакер, специалист по информационной и кибербезопасности Марсель Дандамаев.

По его словам, такая программа способна заразить смартфон и открыть злоумышленникам доступ к банковским приложениям, SMS и камере. Распознать подделку можно по длинному списку запрашиваемых разрешений, например доступу к камере, и по тому, что после запуска приложение никак себя не проявляет: показывает неинформативный экран или просто работает в фоне.

«Если это APK, то можно заразить смартфон вирусом и лишиться сбережений, если есть банковские приложения», — предупредил специалист. Если файл уже установлен, удалением ограничиваться не стоит: Дандамаев советует почистить телефон антивирусом, а в идеале сделать бэкап и установить новую прошивку.

Ранее о распространении вредоносных APK-файлов под видом приложения крупной нефтегазовой компании предупредило УБК МВД России. На фишинговом сайте автомобилистам обещают бонусные баллы на заправку, скидки, карту АЗС и информацию о наличии топлива, а для убедительности размещают фиктивные отзывы. В МВД призвали не устанавливать приложения из непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров и с подозрительных сайтов.