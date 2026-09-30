Представители Альметьевской автошколы заняли первые места во всех трёх зачётах республиканского конкурса «Лучший мастер производственного обучения вождению — 2026». Соревнования прошли на базе школы и её автодрома. За звание лучших боролись 46 инструкторов из 23 организаций ДОСААФ Татарстана. Конкурс посвятили предстоящему 100-летию организации.

В мужском зачёте на легковом автомобиле победил Рудольф Музафаров из Альметьевской автошколы. Второе место занял Ильгиз Назыров из Лаишевской местной организации ДОСААФ, третье — Ринат Рахманов из Бугульминской местной организации.

В женском зачёте первое место завоевала Эльвера Ибрагимова из Альметьевской автошколы. Второй стала Рамзия Гарипова из Балтасинской автошколы, третьей — Светлана Брызгалова из Нижнекамской.

В зачёте на КАМАЗе лучший результат показал Раиф Каримов из Альметьевской автошколы. Второе место занял Булат Камалиев из Арской автошколы, третье — Евгений Лукин из Нижнекамской. В этой номинации соревновались инструкторы организаций, которые готовят специалистов по военно-учётным специальностям.

Проверка знаний и навыков

Конкурс начался с теоретического задания по правилам дорожного движения. Затем участники пересели на LADA Granta и КАМАЗ и выполнили практические упражнения: «змейку», проезд через габаритные ворота, постановку автомобиля в бокс и движение задним ходом.

Судьи оценивали точность манёвров, время и количество ошибок. Для работы на легковом автомобиле особенно важны расчёт и чувство габаритов, а управление КАМАЗом требует уверенного владения крупной техникой. Эти же навыки инструкторы ежедневно передают курсантам — учат оценивать дорожную обстановку, контролировать автомобиль и отвечать за свои решения.

От подготовки водителей до поддержки ветеранов

Альметьевская автошкола ведёт историю с 1957 года, когда в городе создали автомотоклуб для подготовки водительских кадров для Вооружённых Сил и специалистов технических профессий. В 1975 году он получил статус автомобильной школы ДОСААФ.

Сегодня школа работает в общей системе подготовки водителей ДОСААФ Татарстана. За 2024–2025 годы организации республики подготовили 1 017 специалистов по военно-учётным специальностям, в том числе 969 водителей категории «С». За последние пять лет обучение прошли 4 506 человек, среди них 4 340 водителей категории «С».

Отдельное направление — обучение участников СВО вождению автомобилей с ручным управлением по направлению фонда «Защитники Отечества». В 2025 году такую подготовку прошли 39 человек, за восемь месяцев 2026 года — ещё 33.

Конкурс инструкторов вошёл в республиканскую акцию «100 шагов к юбилею». С февраля по начало сентября 2026 года в 25 районах и городах Татарстана состоялось 91 мероприятие, объединившее более 6 500 человек.