Новости Татарстана

Турпоток в Татарстане рассчитывают восстановить к концу года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Президент Ассоциации туристских агентств Татарс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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К концу года в республике рассчитывают выйти на те же показатели турпотока, которых удалось достичь в 2025 году. Об этом заявил президент Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов.

По его словам, ориентир для отрасли остается прежним — те результаты, что уже были получены. Именно на них намерены равняться в ближайшие месяцы.

Речь идет о восстановлении турпотока, то есть о возвращении к прежним объемам поездок в республику. Конкретных цифр и механизмов поддержки спроса в заявлении не прозвучало.

Мифтахов озвучил эту позицию от имени ассоциации, объединяющей туристские агентства Татарстана. Ожидания отрасли, таким образом, связаны именно с завершением текущего года.

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