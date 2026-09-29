Телефон плохо ловит сеть именно дома: почему перестановка смартфона на метр может все изменить
ПроКазань
На улице связь работает нормально, а дома звонки начинают прерываться, мобильный интернет замедляется или телефон вообще показывает одну «палочку». При этом смартфон может быть полностью исправен.
Радиосигнал внутри здания распространяется неравномерно. Стены, перекрытия, металл и энергосберегающие стекла способны его ослаблять, поэтому даже в пределах одной комнаты качество связи бывает разным.
Проверьте несколько точек в квартире
Положите телефон на привычное место, а затем перенесите его ближе к окну или в другую часть комнаты. Не ориентируйтесь только на количество делений индикатора — попробуйте открыть один и тот же сайт или выполнить звонок.
Иногда перемещения буквально на метр достаточно, чтобы смартфон начал устойчивее принимать сигнал базовой станции.
Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы прошелся со смартфоном по квартире и проверил связь у разных окон. Если в одной точке стабильно работает мобильный интернет и проходят звонки, а в другой сеть почти исчезает, менять настройки телефона бессмысленно — причина, скорее всего, в условиях приема».
Стены и окна действительно имеют значение
Особенно сильно сигнал может ослабевать в помещениях с толстыми железобетонными стенами, металлическими конструкциями или некоторыми видами стеклопакетов. Поэтому возле окна телефон способен работать заметно лучше, чем в глубине комнаты.
Подвал, первый этаж или квартира внутри плотной городской застройки тоже могут оказаться сложными местами для приема.
Сравните с другим телефоном
Проверьте в том же месте другой смартфон с SIM-картой того же оператора. Если оба устройства теряют сеть, проблема вряд ли связана с настройками конкретного телефона.
Если же второй смартфон уверенно держит связь, перезагрузите первый, включите и выключите авиарежим и проверьте доступные обновления системы. При старой SIM-карте можно также уточнить у оператора необходимость ее замены.
Если дома связь регулярно пропадает у нескольких устройств одного оператора, стоит сообщить об этом оператору. А если проблема наблюдается только у одного телефона в разных местах города, искать причину уже следует в самом смартфоне или SIM-карте.
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