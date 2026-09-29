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Создатели фильма «Я приду» встретились со школьниками там, где проходили съёмки картины

Служба новостей Автор статьи
Режиссёр Булат Сабитов и продюсер Денис Супруно...

Режиссёр Булат Сабитов и продюсер Денис Супрунов посетили Республиканскую специальную общеобразовательную школу имени Н. А. Галлямова в Казани. Здесь проходило несколько съёмочных смен фильма «Я приду». Создатели картины вернулись, чтобы показать её воспитанникам школы и поговорить с ними о кино.

В центре сюжета фильма «Я приду» — шестнадцатилетний Тимофей. Он отправляется на поиски бабушки, своего единственного родного человека, которая неожиданно перестала отвечать на его письма. Вместе с ним в путь отправляется юный Малёк. Их путешествие становится историей о дружбе, заботе, взрослении и о том, как важно быть рядом с близкими.

Ребята внимательно смотрели фильм: для них это была возможность увидеть знакомые стены на большом экране и узнать, какой получилась история, над которой съёмочная группа работала в их школе.

После просмотра Булат Сабитов и Денис Супрунов рассказали школьникам о работе над фильмом и ответили на их вопросы. Ребята узнали, что съёмки заняли 19 дней, причём шесть-семь из них группа провела в школе. Спросили и о забавных случаях на площадке. Создатели фильма признались: после десяти часов работы кто-то мог забыть текст или рассмеяться во время дубля — такое случается.

Один из школьников попросил: «Снимите ещё про нашу школу!» Ребят также заинтересовало, будет ли у фильма вторая часть. Булат Сабитов ответил, что такая возможность есть: продолжение могло бы рассказать историю бабушки и Малька.

«Мы провели здесь несколько съёмочных дней, поэтому нам хотелось вернуться и показать ребятам готовый фильм. Было интересно услышать, какие вопросы у них возникли после просмотра», — отметил продюсер фильма Денис Супрунов.

Фильм «Я приду» выйдет в прокат 8 октября.

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