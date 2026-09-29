Технологии

Apple готовит облегчённую версию Vision Pro под индексом N224

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Apple ведёт разработку новой версии гарнитуры Vision Pro, которая должна оказаться заметно легче нынешней модели. Внутреннее обозначение устройства — N224, однако проект, по сообщениям СМИ, пока пребывает на очень ранней стадии.

Опыт с более лёгкой гарнитурой у компании уже был: вариант под кодовым названием N100 готовился, но в прошлом году этот проект закрыли. Vision Pro образца 2024 года, если верить обзорам, получилась громоздкой, и теперь Apple возвращается к похожей идее под новым индексом.

Как пишут СМИ, N224 не обязательно выйдет как «бюджетная версия» Vision Pro. Скорее всего её подадут преемником нынешней модели — с лишь немного меньшей ценой, но «сопоставимыми возможностями». Один из вариантов конструкции предусматривает вынос аккумулятора и части основных компонентов из самой гарнитуры в уже существующий отдельный блок.

По данным Bloomberg, запуск N224 ожидается не раньше конца 2028 или начала 2029 года.

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