Технологии

Google прекратит поддержку ChromeOS в 2034 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Google определила срок поддержки ChromeOS: обновления и патчи для операционной системы будут выходить до 2034 года. Прекращение поддержки связано с запуском новой платформы для компьютеров — Googlebook OS, которая должна заменить ChromeOS.

Современные устройства Google начнёт переводить на Googlebook OS, но ChromeOS продолжит работать ещё некоторое время. В компании заявили, что большинство компьютеров на базе ChromeOS можно будет без проблем перевести на новую систему, а привычный для Chromebook 10-летний цикл обновлений и патчей безопасности сохранится.

Сведения опубликовало издание 9to5Google. Chrome OS представляет собой дистрибутив на основе ядра GNU/Linux от Google: первая версия вышла 15 июня 2011 года, система позиционируется как открытая и свободная и часто используется в образовательных учреждениях.

В конце сентября появилась информация, что Microsoft закроет три приложения-компаньона Microsoft 365 для Windows 11 — People, Files и Calendar. Они прекратят работу спустя год после выхода.

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