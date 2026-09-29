Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) объявила о запуске Meta Enterprise Platform — направления, которое займётся развитием решений компании на основе искусственного интеллекта для бизнеса и корпоративных клиентов. Возглавил проект Чирантан «CJ» Десаи, ранее руководивший разработчиком баз данных MongoDB. О запуске сообщила сама Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).

Компаниям и разработчикам новое подразделение предложит полный набор технологий Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена): персональный ИИ-помощник Muse, Meta Business Agent, Muse API, Muse Code и другие продукты. Собственную технологическую платформу компания намерена адаптировать под корпоративное использование. Запуск связан с развитием Muse, представленного ранее в сентябре: этот помощник выполняет практические задачи пользователей, среди которых отправка электронных писем и бронирование поездок.

«В ближайшие годы искусственный интеллект коренным образом изменит то, как организации любого масштаба внедряют инновации, развиваются, обслуживают клиентов и управляют операционной деятельностью», — заявил Десаи. По его словам, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) занимает особое положение благодаря сочетанию современных моделей и передовых ИИ-агентов с опытом помощи миллионам рекламодателей и сотням миллионов компаний в масштабировании бизнеса.

Десаи добавил, что платформа будет превращать технологический стек компании в продукты и сервисы, которые организации смогут внедрять в собственную деятельность. Новый бизнес может помочь компенсировать значительные расходы на развитие искусственного интеллекта. После известия о неожиданном уходе Десаи акции MongoDB подешевели более чем на 17%, а временным генеральным директором назначена Дева Иттичерью, уже занимавшая эту должность, пока совет директоров ищет постоянную замену.