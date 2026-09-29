Технологии

Honor проверила HONOR Turbo ударом домино массой 22,1 кг

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Компания Honor в лаборатории испытала смартфон HONOR Turbo, запустив цепную реакцию из домино: финальный блок массой 22,1 кг упал на устройство, и оно осталось без повреждений. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Honor Eurasia.

В основе опыта — эффект домино Лорна Уайтхеда, где каждый падающий элемент опрокидывает следующий, примерно в полтора раза больший. Цепь собрали из 12 блоков: первый имел высоту 11 мм и массу около одного грамма, последний — 865 мм и 22,1 кг. От начала к концу высота выросла почти в 79 раз, а масса — примерно в 22 тысячи раз.

Смартфон расположили горизонтально на деревянном подиуме в 50 сантиметрах от зоны падения самого крупного домино. Расчетная средняя сила воздействия составила около 2160 Н — это сопоставимо с весом груза массой 220 кг и в десять раз больше собственного веса 22-килограммового блока. Потенциальная энергия финального элемента в вертикальном положении оказалась примерно в 1,72 млн раз выше, чем у первого.

За сохранность отвечает шестислойная амортизирующая конструкция: высокопрочная алюминиевая рамка сочетается с глубоко закаленным стеклом и задней панелью с повышенной устойчивостью к повреждениям, демпфирующий материал рассеивает энергию, сотовая структура распределяет ее, а отдельная система фиксации удерживает аккумулятор. Так оценивают состояние не только наружных поверхностей, но и компонентов, от которых зависит работа устройства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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