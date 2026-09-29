Ученые выявили нарушения работы сердца из-за загрязнения воздуха

Специалисты Медицинской системы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли в крови людей и мышей новые биомаркеры, появляющиеся при воздействии загрязненного воздуха. Они связаны с нарушением работы митохондрий и обмена жиров, что может объяснять влияние загрязнения на сердечно-сосудистую систему.

Результаты опубликованы в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (ATVB). Ранее исследования этой группы уже устанавливали связь между загрязнением воздуха и сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако механизм воздействия оставался неясным.

В образцах крови обнаружили два типа метаболитов — длинноцепочечные дикарбоновые кислоты (ДКА) и ацилкарнитины средней и длинной цепи (АК). Их уровень увеличивался после воздействия загрязнения и у мышей, и у людей. Новые данные указывают на возможную роль митохондрий, которые отвечают за производство энергии. При их повреждении нарушается переработка жиров, что приводит к накоплению определенных метаболитов в крови.

Чтобы выявить изменения, ученые проанализировали образцы крови из двух предыдущих исследований с участием мышей и людей. Мышей подвергали воздействию дизельного выхлопа в течение двух недель. В исследовании с людьми участвовали 26 здоровых некурящих взрослых из Лос-Анджелеса, которые летом 2014 и 2015 годов находились в Пекине в течение 10 недель.

Исследователи определили отдельные молекулы — метаболиты — и сравнили их концентрацию после контакта с загрязненным воздухом. В обеих группах уровень длинноцепочечных ДКА и АК средней и длинной цепи увеличивался. ДКА и АК связываются с нарушениями окисления жирных кислот, что помогает клеткам извлекать энергию из жиров. Одной из причин таких нарушений может быть дисфункция митохондрий.

По мнению ученых, накопление этих веществ может свидетельствовать о клеточном стрессе и повреждении липидов в печени. Эти изменения рассматриваются как один из ранних эффектов воздействия загрязненного воздуха на организм.

Таким образом, митохондриальные нарушения могут быть одним из механизмов, связывающих загрязнение воздуха с сердечно-сосудистыми последствиями. Полученные данные помогают лучше понять изменения в организме до появления выраженных заболеваний.

Важной частью работы стало сопоставление результатов двух исследований, где ученые искали изменения, проявляющиеся после загрязнения воздуха как у животных, так и у людей. В эксперименте с мышами использовалось воздействие дизельного выхлопа, тогда как участники человеческого исследования подвергались воздействию реальной городской среды в Пекине. Это позволило сравнить метаболические изменения при различных вариантах загрязнения.

В обоих случаях были выявлены сходные изменения уровня ДКА и АК в крови. Авторы считают, что такое совпадение подтверждает гипотезу о связи загрязнения воздуха с нарушением обмена жирных кислот и работой митохондрий.

Загрязнение воздуха остается глобальной проблемой, но последствия воздействия развиваются не у всех людей одинаково. Признаки тех, кто столкнется с серьезными последствиями, могут проявляться уже после появления заболеваний. Исследователи предполагают, что увеличение концентрации обнаруженных метаболитов в плазме крови в будущем может помочь выявлять последствия загрязнения на более ранней стадии, когда сердечно-сосудистые, метаболические или желудочно-кишечные заболевания еще не успели развиться.

Авторы отмечают, что выявленные биомаркеры могут стать инструментом для раннего выявления изменений, связанных с загрязнением. Работа показывает связь между воздействием загрязненного воздуха и метаболическими нарушениями, но не доказывает, что эти изменения сами по себе приводят к конкретным заболеваниям, сообщает "Самара Онлайн 24".