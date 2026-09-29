На трассе Актаныш — Муслюмово уложили новое покрытие

Ремонт участка автодороги Актаныш — Муслюмово завершили в Актанышском районе Татарстана. Об этом сообщили в Миндортрансе республики. Работы велись по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Дорожники полностью обновили покрытие. Сначала на полотно лег выравнивающий слой асфальтобетонной смеси, затем — верхний слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Площадь нового покрытия превысила 10 тысяч квадратных метров. Ещё специалисты укрепили обочины щебнем, охватив около 4 тысяч квадратных метров. По завершении ремонта на дороге нанесли свежую разметку.

Обновлённый отрезок занимает участок с 42,5-го по 43,8-й километр трассы. Его протяжённость — 1,3 километра.