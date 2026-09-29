Ураган помог обнаружить древнеримский храм с фрагментами статуй богов

Археологи нашли руины древнеримского храма близ городка Росбах-фор-дер-Хеэ в немецком регионе Гессен. Обнаружить постройку помог ураганный ветер, обрушившийся на лесистые горы Таунуса в прошлом году и обнаживший остатки античного строения. Как сообщает издание Hessenshau, в лесной подстилке четко выделялся прямоугольник длиной около пяти метров. В центре располагался небольшой квадрат с хорошо сохранившимися стенами толщиной 50 сантиметров.

По мнению археологов, это культовое сооружение — храм, вероятно, относящийся к III веку нашей эры. Под кирпичами также нашли останки статуй богов. Среди фрагментов — рука, предположительно, Марса, части скульптур животных и почти полностью сохранившийся торс богини. Их атрибуты хорошо узнаваемы: крылья, пальмовая ветвь и лавр победы.

Исследователи выявили и первые признаки прочного фундамента, полностью окружающего здание, что указывает на крытый проход вокруг молитвенной комнаты. Сам храм мог выглядеть довольно просто. Четвертую стену храма ученые не обнаружили и предположили, что она была открытой, возможно, с деревянными воротами или решеткой.

Кроме того, был найден вотивный камень с сохранившейся латинской надписью. Его будут изучать, чтобы узнать больше о святилище или о форте, который мог находиться рядом. Возможно, в надписи указано его название. Вотивный камень в древности приносили в дар божеству. Слово «вотивный» происходит от латинского votivus («посвященный богам»), а оно, в свою очередь, от votum («обет, желание»). Это одна из форм вотивных предметов — вещей, которые люди посвящали высшим силам в благодарность за исполненное желание или в надежде на помощь в каком-то деле, сообщает "Самара Онлайн 24".