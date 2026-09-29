Ученые связали бессонницу с повышенным риском инсульта и старческого слабоумия

По данным исследования, проанализировавшего сведения более 1,3 миллиона человек и несколько систематических обзоров, бессонница связана с ростом вероятности инсульта, госпитализации и нарушений психического и когнитивного здоровья. Об этом сообщает издание «Известия».

У людей с бессонницей риск инсульта был на 26% выше по сравнению с теми, кто не страдал от нарушений сна. В ходе анализа объединили результаты девяти исследований, шесть из которых вошли в метаанализ.

В статье журнала Sleep Medicine Reviews бессонница определяется как состояние, при котором человеку трудно заснуть или сохранить сон, что негативно сказывается на дневной активности при наличии достаточного времени для отдыха.

Кроме инсульта, ученые оценили связь бессонницы с вероятностью госпитализации. В этом случае анализировались пять исследований, три из которых вошли в метаанализ. У людей с бессонницей шансы на госпитализацию по любой причине оказались на 28% выше, что говорит о связи нарушений сна с общим состоянием здоровья.

Отдельное направление анализа касалось когнитивного здоровья. Большинство обзоров указывали на связь бессонницы с деменцией, однако результаты отдельных исследований были неоднозначными. Более последовательные данные получены в отношении болезни Альцгеймера.

В обзоре также рассматривались последствия бессонницы для психического здоровья, включая связь с депрессией и суицидальным поведением. Авторы подчеркивают, что бессонница может иметь серьезные последствия, выходящие за пределы усталости и снижения работоспособности.

Исследование не доказывает, что бессонница непосредственно вызывает инсульт или деменцию, но подчеркивает необходимость более внимательного отношения к нарушениям сна и их лечению. Авторы считают, что дальнейшие исследования помогут лучше понять природу выявленных связей и необходимость включения вопросов сна в программы профилактики заболеваний, сообщает "Самара Онлайн 24".