Телефон перестал включать экран при новых уведомлениях: какая настройка могла измениться

Сообщение приходит вовремя, телефон вибрирует или издает звук, но экран остается темным. Уведомление обнаруживается только после того, как владелец сам берет смартфон и включает дисплей.

Если оповещения не пропали полностью, искать проблему в интернете или работе мессенджера обычно не нужно. Скорее всего, изменилась настройка отображения уведомлений на заблокированном экране.

Проверьте экран блокировки

На Android откройте настройки уведомлений и найдите параметры экрана блокировки. В зависимости от производителя там можно разрешить показ уведомлений, скрыть их содержимое или изменить способ оповещения.

У некоторых смартфонов отдельно настраивается включение экрана при получении нового сообщения. Название пункта зависит от оболочки и версии Android, поэтому универсального пути по меню нет.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Сначала я бы заблокировал смартфон и отправил на него сообщение с другого устройства. Если звук есть и уведомление появляется на экране после ручного включения дисплея, значит, доставка работает — искать нужно именно настройку пробуждения экрана».

На iPhone проверьте уведомления приложения

Откройте «Настройки» → «Уведомления», выберите нужное приложение и убедитесь, что для него разрешен показ на экране блокировки.

Стоит проверить и режимы «Фокусирование». Они способны менять поведение уведомлений в зависимости от времени, места или выбранного режима.

Always-On Display может изменить привычное поведение

На смартфонах с постоянно включенным дисплеем новые сообщения могут отображаться без полноценного включения яркого экрана. Это не обязательно неисправность: система просто использует другой способ оповещения.

Проверьте настройки Always-On Display, если проблема появилась после его включения или изменения параметров экрана.

Если экран не загорается только у одного приложения, начните с его разрешений. Если так ведут себя все уведомления, проверяйте общие параметры экрана блокировки, режимы концентрации и энергосбережения. Сбрасывать смартфон ради этой проблемы первым делом не стоит.

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