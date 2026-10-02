Учёные РАН зарегистрировали программу Lineament Stress Calculator

Российские геологи получили инструмент, который восстанавливает историю формирования разломов земной коры. Программу зарегистрировали сотрудники лаборатории геоинформатики Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН. О разработке ТАСС рассказали в пресс-службе Минобрнауки России.

Работа опирается на линеаменты — длинные линии на поверхности Земли, различимые на космических снимках и картах рельефа. Чаще всего это следы древних разломов и зон трещиноватости. Анализируя их, программа показывает, как перемещались участки поверхности и в каком направлении их сжимало или растягивало.

На выходе получается древнее поле напряжений. Такие данные помогают искать полезные ископаемые: они указывают участки разломов, наиболее проницаемые в период рудообразования, — по ним двигались горячие рудоносные растворы.

Инструмент назвали Lineament Stress Calculator. Алгоритм построен на модели британского геолога Пола Льюиса Хэнкока и сам определяет, какой линеамент считать главным магистральным разломом, а какие — второстепенными оперяющими трещинами, а также тип сдвига. «Калькулятор — это инструмент, который не заменяет геолога, а освобождает его от рутины», — пояснил заведующий лабораторией геоинформатики, кандидат геолого-минералогических наук Василий Минаев.