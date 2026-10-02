Учёные РАН зарегистрировали программу Lineament Stress Calculator
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Российские геологи получили инструмент, который восстанавливает историю формирования разломов земной коры. Программу зарегистрировали сотрудники лаборатории геоинформатики Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН. О разработке ТАСС рассказали в пресс-службе Минобрнауки России.
Работа опирается на линеаменты — длинные линии на поверхности Земли, различимые на космических снимках и картах рельефа. Чаще всего это следы древних разломов и зон трещиноватости. Анализируя их, программа показывает, как перемещались участки поверхности и в каком направлении их сжимало или растягивало.
На выходе получается древнее поле напряжений. Такие данные помогают искать полезные ископаемые: они указывают участки разломов, наиболее проницаемые в период рудообразования, — по ним двигались горячие рудоносные растворы.
Инструмент назвали Lineament Stress Calculator. Алгоритм построен на модели британского геолога Пола Льюиса Хэнкока и сам определяет, какой линеамент считать главным магистральным разломом, а какие — второстепенными оперяющими трещинами, а также тип сдвига. «Калькулятор — это инструмент, который не заменяет геолога, а освобождает его от рутины», — пояснил заведующий лабораторией геоинформатики, кандидат геолого-минералогических наук Василий Минаев.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец