Технологии

Яндекс: каждый третий запрос о выборе товара проходит через ИИ-чат

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Искусственный интеллект всё чаще влияет на выбо...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Искусственный интеллект всё чаще влияет на выбор товара, даже если сам заказ оформляют уже вне нейросети. На одну покупку товара, рекомендованного в ИИ-чате, приходится примерно четыре покупки того же товара на сайтах магазинов и маркетплейсах. По данным «Яндекса», сценарий, при котором человек начинает поиск в интернете, сравнивает варианты в чате с ИИ и завершает заказ на сайте магазина, встречается примерно в каждом третьем запросе о выборе товара.

Руководитель отдела разработки «Генеративный ИИ» в Ozon Андрей Дядюнов обращает внимание: с точки зрения трафика способ выбора товара не принципиален — помог ли в этом ИИ-ассистент, короткое видео, совет знакомых или обычный магазин. Часть покупок на маркетплейсах всегда приходилась на случаи, когда человек заранее знает, что хочет купить, и заметных изменений в структуре такого трафика компания пока не видит. Свой ИИ-ассистент покупателя на площадке Ozon уже работает.

Влияние внешних ИИ-инструментов на трафик маркетплейсов Дядюнов оценивает как небольшое, но допускает новый формат их взаимодействия с площадками — в том числе через специальные интерфейсы и интеграции для поиска и подбора товаров. Технически нейросеть уже может выбирать конкретного продавца, ориентируясь на рейтинг, отзывы, условия доставки и цену; вопрос лишь в критериях, по которым агент принимает решение. Существенных перемен на рынке от появления такой возможности эксперт не ждёт: привычные критерии, по его словам, просто начнут применяться автоматически. Ещё один процесс — «переток» бюджетов в продвижение товаров внутри ИИ-сервисов.

Директор практики интегрированных коммуникаций КГ «Михайлов и Партнеры» Илья Левинсон связывает такую работу в первую очередь с классическими PR-инструментами: бренд чаще упоминают в релевантных СМИ, на форумах и в отзывах, а информационные ресурсы наполняют экспертными материалами. Нейросети считывают контекст упоминания, и без профессиональных терминов алгоритм понижает приоритизацию в выдаче. Преимущество получают крупные бренды, системно инвестировавшие в PR и адаптацию корпоративных блогов. Председатель Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров видит позитивный для экономики эффект в том, что бизнес развивает несколько каналов: конкурируют не только магазины, но и способы продажи, что снижает зависимость от отдельных площадок и повышает спрос на готовые решения для запуска интернет-магазинов.

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