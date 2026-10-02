В Татарстане аферисты взламывают аккаунты под видом клиентов

Предприниматели Татарстана рискуют лишиться своих аккаунтов из-за новой схемы мошенников. Об этом предупредили в Минцифры республики.

Расчет делается прежде всего на бьюти-мастеров, парикмахеров и фитнес-тренеров. Аферист звонит и представляется потенциальным клиентом, который якобы хочет записаться на прием. Параллельно он пытается зайти в чужой аккаунт — тогда на телефон владельца приходит автоматический вызов с кодом подтверждения.

Дальше лжеклиент заявляет, что уже сам пытался дозвониться, и просит продиктовать последние цифры входящего номера. Якобы это нужно, чтобы подтвердить запись. Человек называет цифры — и доступ к аккаунту оказывается в руках злоумышленников.

Под удар попадают не только те, кто работает с клиентами. Ранее отмечалось, что мошенники собирают сведения о россиянах через соцсети: по публикациям они готовят персональные схемы обмана.