Опрос раскрыл, насколько россияне привязаны к смартфонам

Для многих россиян смартфон остаётся устройством, без которого сложно надолго выйти из привычного ритма. По данным опроса RuStore и Науки Mail, 46 процентов респондентов готовы провести без телефона не больше нескольких дней.

Ещё 31 процент участников исследования смогли бы отказаться от смартфона на сутки. При этом 4 процента признались, что не выдержали бы без устройства даже несколько часов.

Опрос также показал, как россияне поступили бы, если бы случайно забыли смартфон дома. В такой ситуации 55 процентов респондентов вернулись бы за телефоном, даже если бы это изменило их планы. Остальные 45 процентов продолжили бы день без устройства.

Главным источником тревоги при отсутствии смартфона стала бы невозможность связаться с близкими. Об этом заявили 38 процентов участников опроса. Ещё 15 процентов переживали бы из-за рабочих или учебных вопросов, которые не получится быстро решить. Для 14 процентов самым неприятным было бы пропустить важный звонок или сообщение.

Самой значимой функцией смартфона россияне назвали обычную связь — звонки и сообщения. Без неё сложнее всего пришлось бы 41 проценту опрошенных. Банковские приложения и оплату покупок указали 9 процентов участников, такую же долю набрали мессенджеры. Рабочая почта и приложения оказались ключевыми для 5 процентов респондентов.

Проще всего оставить смартфон в стороне дома в выходной день. Такой вариант выбрали 28 процентов опрошенных. Ещё 24 процента готовы обойтись без телефона на природе или за городом, 17 процентов — во время встречи с друзьями или близкими, 14 процентов — в отпуске.

В то же время 5 процентов участников признались, что им трудно отказаться от смартфона в любой ситуации.

Большинство россиян не против сознательно устраивать перерывы от телефона. Так ответили 63 процента респондентов. Ещё 34 процента не видят в этом необходимости, а 3 процента заявили, что не готовы специально оставаться без смартфона.

Директор по продукту RuStore Олег Афанасьев отметил, что мобильные приложения помогают решать повседневные задачи — от общения до банковских переводов. Он добавил, что в каталоге RuStore собрано более 110 тысяч приложений и игр, а сервис стремится сделать необходимые инструменты доступными в одном удобном и безопасном пространстве.