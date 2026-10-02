Экономика

Сотрудники Минфина впервые получили зарплату в цифровых рублях

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Ряд сотрудников Минфина 1 октября 2026 года впе...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ряд сотрудников Минфина России 1 октября 2026 года впервые получили заработную плату в цифровых рублях. Для перечисления бюджетных платежей они открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России, сообщили в пресс-службе министерства.

Как отметили в ведомстве, перевести зарплату в цифровые рубли может любой гражданин России, и происходит это по желанию человека. Работу по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс Банк России ведет совместно с Минфином России.

Первый опыт расчетов цифровыми рублями при расходах федерального бюджета Минфин России и Федеральное казначейство провели еще в 2025 году. В рамках пилота были выплачены зарплаты и стипендии, проведены отдельные расчеты по госконтрактам, а общий объем таких операций за год составил почти 16 млн рублей.

Кроме того, из проекта поправок в Бюджетный кодекс России, с которым ознакомился ТАСС, следует, что правительству могут дать на постоянной основе право использовать бюджетные ассигнования резервного фонда с применением цифрового рубля.

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