Телефон перестал сохранять новые контакты: почему номер после звонка снова приходится искать

Вы добавили имя после разговора, нажали «Сохранить», но через некоторое время в журнале звонков снова отображается только номер. Иногда новый контакт вообще не удается найти в телефонной книге.

Причина не всегда в сбое смартфона. Контакты могут сохраняться в разных учетных записях, а приложение — показывать только часть из них.

Проверьте, куда сохраняется контакт

На Android номера могут храниться в аккаунте Google, памяти устройства или другом подключенном аккаунте. Набор вариантов зависит от модели телефона и используемого приложения «Контакты».

На iPhone контакты также могут синхронизироваться с iCloud и другими добавленными учетными записями. Проверьте, какой аккаунт используется для новых контактов по умолчанию.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для проверки я бы создал контакт с необычным именем вроде “Тест 123”, а затем сразу нашел его через поиск. Если контакт есть, но после смены фильтра исчезает, проблема скорее в отображении или аккаунте, а не в самом сохранении».

Возможно, включен фильтр контактов

Приложение может показывать записи только из определенного аккаунта. Например, новый номер сохранился в Google, а на экране отображаются контакты другого аккаунта.

Откройте настройки приложения и проверьте, какие списки или учетные записи сейчас отображаются. Названия этих пунктов отличаются на Android и iPhone.

Проверьте синхронизацию

Если контакты должны храниться в облачном аккаунте, убедитесь, что их синхронизация включена. При временном сбое интернета новый номер может не сразу появиться на других устройствах, но локально созданная запись не должна просто исчезать.

Не удаляйте учетную запись с телефона ради проверки, пока не убедитесь, что важные контакты синхронизированы или сохранены отдельно.

Если новые записи действительно исчезают даже из выбранного аккаунта, перезагрузите смартфон и установите доступные обновления системы и приложения «Контакты». Перед более серьезными действиями обязательно сделайте резервную копию телефонной книги.

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