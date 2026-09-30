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Ученые выяснили, что орехи могут снижать риск деменции и Альцгеймера

Служба новостей Автор статьи
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Ученые из Великобритании изучили возможную связь между употреблением орехов и нейродегенеративными заболеваниями. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В работе приняли участие 466 человек в возрасте от 52 до 100 лет. Среди них у 233 добровольцев была диагностирована деменция, причем 133 участника страдали болезнью Альцгеймера.

Исследователи проанализировали образ жизни, заболевания и пищевые привычки участников за два предыдущих года. Выяснилось, что употребление орехов хотя бы раз в месяц было связано с более низким риском развития деменции.

Аналогичный результат ученые получили при рассмотрении случаев болезни Альцгеймера. Согласно результатам исследования, употребление орехов было связано примерно с 66-процентным снижением вероятности развития этой нейродегенеративной патологии.

При этом речь идет именно о выявленной в исследовании связи между рационом и риском заболевания, сообщает samaraonline24.ru.

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