Ученые сообщили о нарушении семи из девяти планетарных границ Земли

Семь из девяти планетарных границ, используемых для оценки устойчивости природных систем, уже нарушены. Об этом говорится в отчете «Planetary Health Check 2026», который подготовили более 60 ученых. Исследование опубликовано Лабораторией планетарных границ Потсдамского института исследований воздействия климата в Германии.

Среди границ, вышедших за допустимые значения, ученые называют изменение климата, целостность биосферы, состояние пресных вод и преобразование земель. В список также вошли нарушения биогеохимических циклов и распространение новых антропогенных веществ.

В 2025 году к ним добавилось закисление океана. При этом разрушение стратосферного озона и глобальный уровень атмосферных аэрозолей пока остаются в безопасной зоне.

Состояние показателей оценивается по цветовой шкале. Зеленая зона считается безопасной, желтая и оранжевая означают растущий риск, а красная указывает на вероятность серьезного и необратимого ущерба. Закисление океана, пресные воды и преобразование земель находятся в зоне повышенного риска, остальные четыре нарушения — в опасной.

Авторы отдельно оценили состояние Амазонских лесов, которые приближаются к разрушительному переломному моменту. Морские экосистемы испытывают давление из-за донного траления, а потенциальная глубоководная добыча полезных ископаемых может усилить угрозы.

В числе других проблем названы потеря видов, экстремальные погодные явления, микропластик и устойчивые синтетические химические соединения. Климатические изменения уже проявляются в усилении волн жары, сокращении ледников, морских волнах тепла и масштабном обесцвечивании кораллов.

Никлас Китцманн, ведущий редактор отчета и исследователь Лаборатории планетарных границ, сравнил результаты оценки с анализом крови пациента. В беседе с Live Science он заявил, что человечество еще способно изменить ситуацию, но времени на сокращение выбросов и разрушения природы остается мало.

Среди оснований для оптимизма авторы называют развитие возобновляемой энергетики, снижение стоимости солнечных технологий, повышение общественного внимания и международные соглашения по охране океанов и суши. По мнению Китцманна, существующие решения необходимо внедрять как можно быстрее, сообщает samaraonline24.ru.