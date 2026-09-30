Технологии

Планетарий Калининграда получил первый в России китайский проектор звёзд

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В калининградском планетарии «Планета Океан» ус...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В экспозиционно-образовательном центре «Планета Океан» в Калининграде начали устанавливать первый в России оптико-механический проектор звёздного неба китайского производства. О появлении аппарата в планетарии сообщил Музей Мирового океана, информацию об этом распространил портал «Московский Комсомолец Калининград».

Устройство создавалось специально для музея. Оно должно заменить немецкие и японские аналоги, поставки которых в Россию сейчас прекращены. По данным музея, оборудование с высокой точностью отображает ночное небо, выводя на купол несколько тысяч звёзд.

Такая точность нужна не только ради зрелища: в планетарии планируют проводить занятия по астрономии и навигации для школьников и студентов, включая будущих моряков. Кроме того, аппарат позволяет управлять временем — ускорять его ход, возвращаться в прошлое или перемещаться в будущее.

Сейчас специалисты завершают настройку проектора. Затем работе с ним обучат сотрудников музея, после чего начнётся создание собственных программ. Открытие планетария для посетителей запланировано до конца текущего года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

11 часов назад

Прошли срочные переговоры главы федерации футбола Португалии с Роналду

Технологии

день назад

Смартфон показывает Wi-Fi, но интернет периодически пропадает: что проверить в первую очередь

сэс от клопов

Технологии

18 часов назад

Телефон стал сам открывать рекламу поверх приложений: какую программу проверить первой

Гид по Казани

2 дня назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027

аэрография на стенах цена в Москве

Технологии

22 часа назад

Владельцы iPhone в России обошли ограничение 5G через профиль Vodafone

Не у нас

день назад

Верующим перечислили причины, по которым Господь забирает душу

Технологии

12 часов назад

Телефон звонит слишком тихо, хотя громкость на максимуме: какая настройка может мешать

Технологии

день назад

Нацбанк Казахстана решает вопрос отсутствия страны в PS Store и Microsoft Store
Новости Татарстана
час назад

Маралам в Татарстане впервые поставили электронные метки

В Татарстане впервые чипировали маралов: электр...

Наука

14 минут назад

Исследование КИУ об ИИ в медицине допустили к конкурсу на Госпремию РТ

Новости Казани

2 часа назад

Пожилым казанцам предложат медосмотры и ярмарки вакансий

Не у нас

2 часа назад

Ученые выяснили, что орехи могут снижать риск деменции и Альцгеймера

Технологии

2 часа назад

Мошенники отслеживают коллекционные подарки детей в Telegram
Дандамаев: поддельное приложение АЗС заражает с...
Технологии
4 часа назад

Дандамаев: поддельное приложение АЗС заражает смартфоны и крадёт деньги

Не у нас

2 часа назад

Ученые сообщили о нарушении семи из девяти планетарных границ Земли

Не у нас

3 часа назад

Ученые выяснили, что каждый восьмой случай рака связан с инфекциями

Не у нас

3 часа назад

На пляжах Окинавы нашли сросшийся с кораллами расплавленный пластик
Одна стройка — пять официальных нарушений: что ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани