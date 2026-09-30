Планетарий Калининграда получил первый в России китайский проектор звёзд

В экспозиционно-образовательном центре «Планета Океан» в Калининграде начали устанавливать первый в России оптико-механический проектор звёздного неба китайского производства. О появлении аппарата в планетарии сообщил Музей Мирового океана, информацию об этом распространил портал «Московский Комсомолец Калининград».

Устройство создавалось специально для музея. Оно должно заменить немецкие и японские аналоги, поставки которых в Россию сейчас прекращены. По данным музея, оборудование с высокой точностью отображает ночное небо, выводя на купол несколько тысяч звёзд.

Такая точность нужна не только ради зрелища: в планетарии планируют проводить занятия по астрономии и навигации для школьников и студентов, включая будущих моряков. Кроме того, аппарат позволяет управлять временем — ускорять его ход, возвращаться в прошлое или перемещаться в будущее.

Сейчас специалисты завершают настройку проектора. Затем работе с ним обучат сотрудников музея, после чего начнётся создание собственных программ. Открытие планетария для посетителей запланировано до конца текущего года.