К 90-летию Шаймиева Банк России отчеканит серебряную монету

Памятная монета, посвященная Минтимеру Шаймиеву, появится в 2027 году. Ее приурочили к 90-летию первого президента Татарстана, а выпуск включили в план Банка России: совет директоров регулятора дополнил соответствующий документ еще в конце августа.

Новинка пополнит серию «Выдающиеся личности России» в разделе памятных монет из драгоценных металлов. Чеканить ее будут из серебра 925-й пробы, масса составит 15,55 грамма, исполнение — в технике «пруф». Тираж запланирован небольшой: всего 3 тысячи экземпляров.

Наступающий 2027 год в республике пройдет как Год Минтимера Шаймиева. Об этом объявил раис Татарстана Рустам Минниханов, оглашая ежегодное послание Государственному совету РТ.

Поводом для инициативы стало 90-летие со дня рождения политика. К этой же дате привязан и выпуск монеты, который регулятор внес в свои планы на будущее.