Пожилым казанцам предложат медосмотры и ярмарки вакансий

В Казани пройдет Декада пожилых людей — цикл мероприятий в поддержку старшего поколения. Сегодня в столице республики насчитывается больше 282 тысяч возрастных жителей, 32 тысячи из них перешагнули 80-летний рубеж, а сто человек уже отпраздновали столетие. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Подготовиться к холодам пожилым помогут акции «Квартира в порядок» и «Наполни социальный погребок» — их проведут районные учреждения надомного соцобслуживания. В парках и на улицах волонтеры станут раздавать листовки с призывом заботиться о старших: так пройдет акция «День добра и уважения». Тем, кто не может выходить из дома, поддержку окажет проект «Добрая Казань».

Мэр города Ильсур Метшин напомнил, что проекты «Жизнелюб» и «Игры долголетия» открывают новые возможности для золотого поколения и собирают тысячи участников. «Это наш способ проявить уважение и продлить их активные годы. Забота о старших не заканчивается с декадой. Иногда достаточно позвонить, зайти в гости, выслушать», — призвал он.

Десять дней в городе будут идти комплексные медосмотры, а к тем, кому нужен уход, врачи приедут на дом. По вопросам медицинской помощи и льготных лекарств заработает горячая линия: +7 (843) 249-12-73.

Отдельное направление — трудоустройство. Ярмарки вакансий для казанцев предпенсионного и пенсионного возраста организуют с 10:00 до 12:00. День работодателя в управлении по Советскому району назначен на 5 октября, в Приволжском районе ярмарка пройдет 6 октября, а 7 октября — сразу в Кировском и Московском. Задать вопросы о социальной сфере и Декаде можно по горячим линиям администраций районов, комитетов и управлений исполкома, а сведения о соцобслуживании напечатают на оборотной стороне счет-фактур за август. Ранее в республике назвали возраст самых пожилых жителей: женщине в Татарстане исполнилось 107 лет, мужчине — 106.