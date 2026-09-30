Регионам со сложными бюджетами добавят 100 млрд рублей в 2027 году
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Дополнительно 100 миллиардов рублей получат в 2027 году регионы, бюджеты которых испытывают финансовые трудности. Средства будут направлены в форме дотаций на сбалансированность. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Ранее в среду кабинет министров внес на рассмотрение Госдумы проект федерального бюджета, рассчитанный на ближайшие три года.
Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства РФ, в проекте бюджета на период с 2027 по 2029 год обеспечена сбалансированность. В кабинете министров назвали это ключевым фактором для поддержания макроэкономической стабильности и сокращения уровня инфляции.
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