Экономика

Регионам со сложными бюджетами добавят 100 млрд рублей в 2027 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Пресс-служба правительства РФ сообщила о дополн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Дополнительно 100 миллиардов рублей получат в 2027 году регионы, бюджеты которых испытывают финансовые трудности. Средства будут направлены в форме дотаций на сбалансированность. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Ранее в среду кабинет министров внес на рассмотрение Госдумы проект федерального бюджета, рассчитанный на ближайшие три года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства РФ, в проекте бюджета на период с 2027 по 2029 год обеспечена сбалансированность. В кабинете министров назвали это ключевым фактором для поддержания макроэкономической стабильности и сокращения уровня инфляции.

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