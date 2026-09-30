Мошенники отслеживают коллекционные подарки детей в Telegram

Злоумышленники взялись за детей, владеющих коллекционными подарками в Telegram. Об этом говорится в исследовании сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО, входящей в ГК «Кросс технолоджис», с которым 30 сентября ознакомились «Известия». Мошенников привлекает не только стоимость виртуального объекта, но и цифровой след, оставленный его владельцем.

Коллекционный подарок — уникальный цифровой объект, историю которого можно сопоставить с Telegram-аккаунтами, продажами и TON-кошельками. Его цена зависит от коллекции, редкости, самого символа и других характеристик, а редкие комбинации оцениваются в десятки тысяч долларов. Отслеживание таких активов, принадлежащих детям или подросткам, аналитики называют популярным среди мошенников, а сами цифровые объекты — дополнительным инструментом OSINT, то есть разведки на основе открытых источников.

У каждого актива есть собственный уникальный номер, а специализированные сервисы позволяют искать конкретные экземпляры, сравнивать их стоимость и отслеживать доступные сведения о владельцах и операциях. После переноса подарка в TON появляется еще один источник данных — публичный блокчейн, в котором видно дальнейшее движение актива между кошельками. «Если добавить к этому открытые профили, ники, номера пользователей и другие цифровые следы, появляется дополнительный источник для установления возможных связей между людьми. Для злоумышленников это работает и в обратную сторону. Можно сначала обнаружить аккаунт с дорогой коллекцией, затем попытаться установить человека, который за ним стоит, изучить его окружение и найти точки для давления», — объяснил руководитель сервиса SBA Сергей Трухачев.

Собрав данные, аферисты прибегают к социальной инженерии — запугивают жертв публикацией личных сведений или угрозами в адрес близких. Взламывать Telegram и получать доступ к учетной записи им при этом не требуется: задача — заставить владельца самостоятельно передать цифровой актив. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ 16 сентября сообщили о выявлении новой схемы хищения аккаунтов в мессенджерах под предлогом бесплатного получения игровой валюты для популярных онлайн-игр: получив контроль над профилем, злоумышленники распространяют опасные ссылки по контактам пострадавшего. Общий ущерб от таких схем в 2025 году мог превысить 1 млрд рублей.