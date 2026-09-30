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49 краснокнижных балобанов выпустили в природу Татарстана за 4 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане за четыре года выпустили в дикую п...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За четыре года в дикую природу Татарстана выпустили 49 соколов-балобанов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики. Возрождение волжско-камской популяции идет четвертый год подряд и стало частью нацпроекта «Экологическое благополучие».

Сокол-балобан занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, России и Татарстана. В республике его гнездование не фиксировали более 50 лет. По годам выпуск выглядел так: в 2023-м — 10 птиц, в 2024-м — шесть, в 2025-м — восемь, а в 2026-м — уже 25 птенцов. Этот сезон стал рекордным. В первый год волонтеры круглосуточно следили за пернатыми, а два года назад две взрослые особи поселились в Казанском зооботсаду для создания потомства.

В этом году по поручению раиса Татарстана проект расширился: теперь он работает в Камско-Устьинском районе и на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника. Перед специалистами стоит задача ежегодно выпускать в природу 20 балобанов. Из 25 особей нынешнего года 10 вылетели из первой территории, еще 15 — из заповедника. Большая часть выпущенных птиц перемещается на юг, ближе к западному Казахстану.

Специалисты готовят заявку на грант из Президентского фонда природы. В 2027 году они планируют установить искусственные гнездовые ящики, провести исследования для обнаружения гнездований и продолжить работу с трекерами.

Оператором проекта выступает общественный фонд содействия охране окружающей среды имени Анатолия Ивановича Щеповских. Поддержку оказывает СИБУР, среди партнеров — Волжско-Камский государственный заповедник, Казанский зооботанический сад, Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ, АНО «Экологический центр «Экофактор»», отделение Русского географического общества в Татарстане, фонд охраны редких птиц «Сапсан» и администрация Камско-Устьинского района. В этом году новое потомство составило 18 птенцов, двое из них отправятся в Кыргызстан — татарстанцам предложили придумать им имена.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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