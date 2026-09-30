Исследование КИУ об ИИ в медицине допустили к конкурсу на Госпремию РТ

Научная работа ученых Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова добралась до конкурса на соискание Государственной премии Татарстана в области науки и техники 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Исследование касается этико-правовых основ регулирования искусственного интеллекта, робототехники и биопринтинга в здравоохранении.

Список работ, прошедших отбор, обнародовала Комиссия при Раисе РТ по государственным премиям. Авторами выступили сотрудники Научно-исследовательского института цифровых технологий и права КИУ. Руководит направлением доктор юридических наук, доцент, заслуженный юрист республики Ильдар Бегишев, вместе с ним трудится кандидат юридических наук Альбина Шутова.

Подготовлен первый в стране комплексный цикл трудов о единой системе этико-правового регулирования трех классов медицинских технологий. В работу вошли этические кодексы, 13 терминологических баз данных с регистрацией в Роспатенте, а также анализ криминологических и уголовно-правовых рисков внедрения инноваций в здравоохранение. Отдельное внимание уделено совершенствованию отечественного законодательства.

Над этой базой исследователи работают с 2023 года. Тогда же был представлен первый в России этический кодекс для тех, кто занимается биопринтными технологиями. По словам Ильдара Бегишева, искусственный интеллект и робототехника приходят в медицину быстрее, чем появляются правила их использования, и этот разрыв создает риски для пациентов. Ученый подчеркнул, что положения встроены в действующее российское право и имеют конкретные механизмы реализации, а выход на конкурс госпремии — признание многолетнего труда коллектива.

Результаты уже применялись в Министерстве здравоохранения РФ при подготовке проекта локального нормативного акта об использовании технологий искусственного интеллекта. Материалы могут пригодиться Министерству здравоохранения Татарстана, а также в подготовке юридических кадров для цифровой трансформации. Статьи по теме вышли в международных и российских журналах, а на расширенном заседании ученого совета Казанского филиала Всероссийского государственного университета юстиции исследование получило поддержку научной общественности.