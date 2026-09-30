MakeUseOf назвал настройку для ускорения анимаций на старых Android

Владельцам устаревших Android-смартфонов стоит уменьшить длительность системных анимаций — такой совет дали эксперты издания MakeUseOf. По их словам, эта правка повышает отзывчивость интерфейса и ускоряет реакцию операционной системы.

Найти нужные переключатели можно в скрытом разделе «Для разработчиков»: чтобы его открыть, нужно зайти в информацию о телефоне и семь раз подряд нажать на номер сборки. Затем в списке следует отыскать «Анимацию окон», «Анимацию переходов» и «Длительность анимации». Изначально все три стоят на 1х, а снизить их советуют до 0,5х — тогда анимации станут вдвое быстрее; полностью отключать их разработчики не рекомендуют, потому что переключения экранов станут слишком резкими. Как объясняют журналисты MakeUseOf, правка не разгоняет «тяжёлые» приложения и не поднимает общую производительность устройства — уменьшаются именно визуальные задержки при старте программ и переходе между экранами.

Если смартфон всё равно тормозит, специалисты советуют освободить память, удалить ненужные приложения и перезагрузить гаджет. Полезно также ограничить фоновую работу приложений в настройках батареи или производительности, периодически чистить кэш и ставить свежие версии ОС и программ — но лишь убедившись, что обновление поддерживается устройством. При сильном перегреве стоит ограничить запуск ресурсоёмких приложений и временно отключить функции, требующие постоянного соединения с интернетом, например автоматическую синхронизацию аккаунтов.

В конце сентября издание BGR рекомендовало владельцам старых iPhone включить скрытые опции для продления работы от одного заряда — среди них отключение анимации Liquid Glass и настройка «Обновление приложений в фоновом режиме».