Технологии

Телефон перестал скачивать приложения через мобильный интернет: где мог появиться запрет

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон не скачивает приложения через мо...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

По Wi-Fi приложение устанавливается без проблем, а через мобильную сеть загрузка не начинается или смартфон настойчиво просит подключиться к Wi-Fi. При этом сайты и мессенджеры через 4G или 5G работают как обычно.

В такой ситуации мобильный интернет исправен. Чаще всего загрузку ограничивает магазин приложений или системная настройка экономии трафика.

Проверьте настройки магазина приложений

На Android откройте Google Play и найдите настройки загрузки приложений. Магазин позволяет выбирать, через какую сеть скачивать программы: через любую или только по Wi-Fi. Названия пунктов могут немного отличаться в зависимости от версии.

На iPhone проверьте настройки App Store и использование сотовых данных. Система позволяет ограничивать автоматические загрузки и определять, как поступать с крупными приложениями при использовании мобильной сети.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Для проверки я бы выбрал небольшое бесплатное приложение. Если маленькая программа скачивается, а крупная требует Wi-Fi, стоит искать ограничение именно на загрузку большого объема данных, а не неисправность мобильного интернета».

Экономия трафика тоже может вмешиваться

На Android режим экономии трафика ограничивает передачу данных для некоторых приложений. Проверьте, разрешено ли магазину приложений пользоваться мобильной сетью без ограничений.

На iPhone похожую роль может играть режим экономии данных для сотовой сети. Он уменьшает часть фоновой сетевой активности и автоматических загрузок.

Проверьте лимит мобильных данных

Некоторые Android-смартфоны позволяют устанавливать предупреждение или ограничение на расход трафика. Если заданный лимит достигнут, поведение мобильного интернета может измениться.

Также убедитесь, что проблема касается именно магазина приложений. Если через мобильную сеть одновременно перестали загружаться сайты, видео и файлы, искать причину нужно уже в подключении к оператору, настройках SIM или доступном пакете трафика.

Сбрасывать сетевые настройки первым делом не требуется. Начните с параметров Google Play или App Store, затем проверьте экономию трафика и ограничения мобильных данных. Обычно запрет находится именно там.

Может быть интересно:

  1. Смартфон перестал принимать звонки, хотя сеть есть: что проверить перед обращением к оператору
  2. Телефон показывает пропущенный вызов, хотя никто не звонил: откуда берутся странные уведомления
  3. Телефон перестал отправлять SMS, а мессенджеры работают: где искать причину
  4. Смартфон сам включает режим «Не беспокоить»: какое расписание могло остаться в настройках
  5. Смартфон сам включает Bluetooth после отключения: почему переключатель может срабатывать снова

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

«Давно такого скота не видела»: Роднина не обошла стороной ОИ-2026

Интересное в Казани

22 часа назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

средства от клопов в квартире народное средство

Не у нас

день назад

Рукоблудие грозит душе смертным грехом: в РПЦ обсуждают многолетний миф

Интересное в Казани

3 дня назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

оцифровка чертежей в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Всего пять инфекций ведут к более чем 2 млн случаев рака ежегодно

Технологии

11 часов назад

iPhone 18 Pro в России подешевел на 60 тысяч рублей за месяц

Технологии

день назад

Figure утилизировала партию человекоподобных роботов в духе «Терминатора 2»

Технологии

день назад

Google показала Gemini 4 Argon партнерам по кибербезопасности

Технологии

день назад

Сон не выключает мозг: он чистит, запоминает и настраивает иммунитет
Новости Казани
час назад

Музыку для жилого дома исполнили на 25 площадках Казани

1 октября, в Международный день музыки, жители ...

Не у нас

32 минуты назад

Опрос раскрыл, насколько россияне привязаны к смартфонам

Не у нас

39 минут назад

Казань вошла в тройку городов с дорогой арендой падел-кортов

Не у нас

42 минуты назад

FOTON представил на выставке TUNLAND G9 и VIEW

Новости Татарстана

57 минут назад

Три уроженца Татарстана вышли в новый выпуск «Титанов»
Эксперт назвал домен ссылки главным признаком ф...
Технологии
час назад

Эксперт назвал домен ссылки главным признаком фишингового письма

Новости Татарстана

час назад

Режиссер из Казани покажет комедию «Вор в загоне» на ТНТ

Технологии

час назад

Asus получила исключение из запрета США на роутеры до марта 2028 года

Технологии

2 часа назад

Форум «Цифровые решения» пройдет в Москве с 6 по 10 октября 2026 года
Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казан...
Гид по Казани
4 дня назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027