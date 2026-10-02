Технологии

Asus получила исключение из запрета США на роутеры до марта 2028 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Девятого сентября Asus добилась исключения из американского запрета на потребительские роутеры. Разрешение действует до марта 2028 года.

Ограничение появилось весной: будущие поставки иностранных роутеров в США были запрещены, если производитель не докажет «отсутствие угрозы национальной безопасности» и не представит «план расширения производства в стране».

Представитель Asus сначала заявил, что компания передала Федеральной комиссии по связи США (FCC) «необходимый план» и работает с «надежными производственными партнерами» для будущих сетевых продуктов в стране. Уточняющий вопрос, идет ли речь именно о производстве внутри США, остался без ответа даже спустя 12 дней. Публично о таких планах Asus не сообщала.

Исключение совпало с моментом, когда в США должны выйти первые роутеры компании с поддержкой Wi-Fi 8. В апреле похожее разрешение получила Netgear.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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