Asus получила исключение из запрета США на роутеры до марта 2028 года
Девятого сентября Asus добилась исключения из американского запрета на потребительские роутеры. Разрешение действует до марта 2028 года.
Ограничение появилось весной: будущие поставки иностранных роутеров в США были запрещены, если производитель не докажет «отсутствие угрозы национальной безопасности» и не представит «план расширения производства в стране».
Представитель Asus сначала заявил, что компания передала Федеральной комиссии по связи США (FCC) «необходимый план» и работает с «надежными производственными партнерами» для будущих сетевых продуктов в стране. Уточняющий вопрос, идет ли речь именно о производстве внутри США, остался без ответа даже спустя 12 дней. Публично о таких планах Asus не сообщала.
Исключение совпало с моментом, когда в США должны выйти первые роутеры компании с поддержкой Wi-Fi 8. В апреле похожее разрешение получила Netgear.
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