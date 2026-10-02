Как убрать запах из посудомоечной машины: фильтр, разбрызгиватели и слив

Неприятный запах внутри посудомоечной машины обычно появляется из-за частичек еды, жира и застоявшейся воды. Такие загрязнения скапливаются в местах, которые легко не заметить, а тепло и влага внутри камеры со временем усиливают проблему. Об этом рассказал аналитик по уходу за домом Ноа Пинсонно.

Начать стоит с фильтра. Достаньте нижнюю корзину и отыщите фильтр — как правило, он находится под нижним разбрызгивателем; порядок снятия указан в инструкции к конкретной модели. Промойте деталь проточной водой либо теплой водой с мылом, а остатки жира и пищи с сетки и корпуса уберите мягкой зубной щеткой, после чего тщательно сполосните и поставьте обратно. Пинсонно советует делать это примерно раз в неделю.

Еще одна зона риска — разбрызгиватели: их отверстия забивают остатки еды и минеральные отложения, из-за чего циркуляция воды ухудшается и может появиться запах. Проверьте отверстия и уберите видимые загрязнения так, как описано в руководстве производителя, поскольку конструкция у разных моделей отличается. Раз в неделю также протирайте влажной салфеткой из микрофибры или губкой дверцу, резиновый уплотнитель, отсек для моющего средства и другие внутренние поверхности.

Если перечисленные меры не помогли, запустите пустой цикл со специальным средством для очистки посудомоечных машин, следуя инструкции на упаковке: оно удаляет жир, остатки моющего средства, частички пищи и минеральные отложения из труднодоступных мест. После мойки по возможности оставляйте дверцу слегка приоткрытой — циркуляция воздуха ускоряет высыхание и не дает влаге скапливаться; некоторые современные модели открывают дверцу сами после сушки. Если же на дне остается вода, причина может быть в засоренном сливе или неправильно установленном сливном шланге, из-за которых грязная вода задерживается или возвращается обратно. Когда вода копится и после очистки, а запах напоминает канализационный, стоит обратиться к специалисту по бытовой технике или сантехнику для проверки сливной системы.